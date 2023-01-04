Рустам Минниханов выразил соболезнования родным погибших в Макеевке военнослужащих

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким военных, которые погибли в ходе обстрела Макеевки в спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении президента республики.

«Они были достойными сынами своего Отечества. Каждый из них мужественно исполнял свой долг – защищал страну, жизнь и покой наших граждан. Татарстан скорбит вместе с родными и близкими погибших военнослужащих. Для нас они навсегда останутся героями», – отметил господин Минниханов.

Сама трагедия произошла в новогоднюю ночь. Ракетный удар был нанесен по месту дислокации войск РФ. Сначала сообщалось о 63 погибших, позже их количество выросло до 89.

"Ъ-Казань"