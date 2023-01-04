В Сочи отдыхают около 80 тысяч туристов

В Сочи отдыхают почти 80 тыс. туристов, из которых свыше 20 тыс. — в горном кластере, сообщает пресс-служба администрации города. Ожидается, что в период новогодних праздников курорт примет более 130 тыс. гостей.

Сочинские горнолыжные курорты в зимний сезон запустили новые услуги. Так, в Красной Поляне впервые по ски-пассу гости могут бесплатно тренироваться в рейс-зоне. Кроме того, вплоть до 8 января для отдыхающих проводят музыкальные парады со сказочными героями, дискотеки и розыгрыши подарков, выступают кавер-группы. Новый Хаски центр открылся на курорте «Газпром», а 7 января здесь состоится семейный праздник с эстафетами, подарками, музыкой и мастер-классом по беговым лыжам.

В новогодние праздники в Сочи работает порядка 40 объектов показа, которые ежедневно посещают более 20 тыс. человек. Наиболее популярные у жителей и гостей города — территории горнолыжных курортов, «Дендрарий», Skaypark Сочи, Солохаул парк, парк «Ривьера», Экоцентр «Лаура». Так, парк «Ривьера» ежедневно посещают свыше семи тыс. человек. Агурское ущелье, Орлиные скалы, Змейковские водопады и 33 водопада с начала года посетили уже более двух тыс. гостей.

Маргарита Синкевич

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