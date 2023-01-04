На Кубани 6 января ожидаются дождь, снег и шквалистый ветер

В Краснодарском крае на смену теплым и солнечным дням придет похолодание. 6 января на Кубани прогнозируют дождь, мокрый снег, а в некоторых районах и сильные осадки с грозой, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На дорогах региона будет гололедица, а в горных районах пойдет снег. Кроме того, в ближайшие дни в регионе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Ночью 6 января столбик термометра опустится до 1-6 градусов тепла, в юго-восточных предгорных районах до 3 градусов мороза. Днем 6 января ожидается до 9 градусов, а в южной половине края — до 12 градусов тепла. В горах ночью 7 января похолодает до 5 градусов мороза.

Завтра, 5 января, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, в отдельных районах туман и гололед, днем преимущественно без осадков. Порывы ветра местами будут достигать 9-14 м/с. Ночью похолодает до 3 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 4-9 градусов тепла. В горах ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза, а днем поднимется до 2-7 градусов тепла.

На Черноморском побережье и в Краснодаре преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в Туапсинском районе местами небольшой дождь. В краевой столице ночью и утром в низинах и у водоемов ожидается туман и гололед. Ветер — 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов мороза. Температура воздуха днем прогреется до 6-8 градусов тепла.

Маргарита Синкевич

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