На Кубани за первые три дня 2023 года к ответственности привлекли 140 пьяных водителей

В Краснодарском крае за первые три дня нового года за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения привлечено 140 водителей, 12 из которых сели за руль нетрезвыми повторно. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем телеграм-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

«Сообщив в правоохранительные органы о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, вы можете спасти жизни и судьбы окружающих и водителя. В соответствии п. 2.7 Правил дорожного движения запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под действием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезном или утомленном состоянии»,— говорится в сообщении. Кроме того, в новом году выявлено 311 нарушений требований к перевозке детей, а 348 нарушений совершили пешеходы.

С 1 по 3 января сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края зарегистрировали 29 ДТП, в которых погибли восемь человек, а 37 получили травмы различной степени тяжести. Также произошло девять наездов на пешеходов, в результате чего четыре человека погибли и семь человек были травмированы.

Маргарита Синкевич

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