На Кубани в ДТП погиб 19-летний водитель

ДТП произошло 3 января в 0:50 на автодороге «Кропоткин – Лосево – Степной». Об этом сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате аварии молодой человек погиб, а его 25-летний пассажир получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель не получал водительского удостоверения.

За первые три дня 2023 года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 29 ДТП, в которых погибли восемь человек, а 37 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, с 1 по 3 января на Кубани произошло девять наездов на пешеходов, в результате чего четыре человека погибли и семь человек были травмированы. При этом большинство наездов случилось в темное время суток.

Маргарита Синкевич

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