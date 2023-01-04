В Краснодарском крае врачи скорой помощи с начала года совершили более 12 тысяч выездов

На Кубани за первые дни 2023 года врачи скорой помощи приняли более 12 тыс. вызовов, а в больницах и поликлиниках региона зарегистрировали более 31 тыс. обращений. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

«В эти праздничные дни десятки тысяч специалистов находятся на своих рабочих местах. Благодарен каждому из них. В круглосуточном режиме врачи, медсестры, санитары продолжают оказывать помощь жителям и гостям края. На своем посту — спасатели, пожарные, полицейские, работники коммунальных служб. Благодаря их слаженной работе выходные проходят спокойно и без серьезных происшествий»,— написал глава Краснодарского края. Вениамин Кондратьев особую благодарность выразил военнослужащим, казакам и добровольцам, проходящим службу в зоне СВО.

Маргарита Синкевич

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