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Главы двух районов Перми могут возглавить местные отделения «Единой России»

В региональном отделении партии «Единая Россия» могут смениться руководители двух местных отделений. По данным портала Ura.ru, со своих постов уйдут секретарь Ленинского отделения Александр Ивонин и секретарь Свердловского отделения Сергей Бритвин. Эти отделения возглавят соответственно глава Ленинского района Перми Александр Русанов и глава Свердловского района Перми Александр Филиппов.

Информацию о грядущей ротации подтвердил секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, отметив, что новых глав местных отделений определят на партийной конференции, которая состоится во второй половине января.

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