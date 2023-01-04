В Краснодаре вторичный рынок жилья сократился на 20,6%

В кубанской столице отмечается рекордное сокращение количества выставленных на продажу вторичных квартир. В январе их число год к году уменьшилось на 20,6%, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи».

По России это максимальный показатель. Второе и третье места занимают Волгоград и Пермь. Там вторичный рынок жилья сократился на 13,8% и 11,9% соответственно.

При этом в Москве, по данным «Известий», рынок вторичного жилья показал рекордное увеличение. Жители столицы выставили на продажу на 24,8% квартир больше, чем год назад. Далее следуют Новосибирск — 22,1% и Воронеж — 16,9%.

Маргарита Синкевич

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