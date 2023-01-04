Прокуратура Татарстана проводит проверку после аварии с тремя погибшими

Татарстанская прокуратура начала проверку после аварии с тремя жертвами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сама трагедия произошла 2 января в Бугульминском районе, где столкнулись две легковые машины. В результате скончались один водитель и два пассажира. Кроме того, два еще три человека были госпитализированы в больницу.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения с привлечением специалистов профильных ведомств. При необходимости будут приняты меры реагирования.

"Ъ-Казань"