Мальчик попал под лавину на отвале рудника в Кузбассе

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело после того, как снежная масса придавила 10-летнего ребенка. Оно расследуется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Инцидент произошел 2 января на отвале одного из промышленных предприятий региона. По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, ребенок поднимался по отвалу. Очевидцы извлекли его из-под снега и вызвали скорую помощь.

«Следователем в организации проводится обыск, изымается необходимая документация и записи с камер наблюдения. Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему»,– говорится в сообщении следственного управления.

Согласно данным прокуратуры Кузбасса мальчик катался на тюбинге на территории Антоновского рудника. Он расположен в Анжеро-Судженске.

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Валерий Лавский