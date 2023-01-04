В Крыму в 2022 году количество МСП и самозанятых граждан увеличилось до 160 тысяч

В 2022 году в Крыму количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан превысило 160 тыс. Это почти на треть больше, чем год назад, сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму зарегистрировано более 80 тыс. самозанятых граждан. «Число "вышедших из тени" предпринимателей выросло за год более чем в 2 раза. По итогам года объем поддержки малого бизнеса в виде займов, гарантий, лизинга и других мер составил свыше 3 млрд руб. Это на 7% больше, чем в предшествующем году»,— написал господин Аксенов.

Маргарита Синкевич

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