Умер американский астронавт и участник миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем

Американский астронавт Уолтер Каннингем умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте NASA. Уолтер Каннингем был участником космической миссии «Аполлон-7», в которой отрабатывались маневры, необходимые для подготовки к выходу на лунную орбиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уолтер Каннингем

Фото: NASA Уолтер Каннингем

Фото: NASA

«Уолтер Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он был исследователем. На “Аполлон-7”, первом запуске миссии “Аполлон” с экипажем, Уолт и его товарищи по команде вошли в историю, проложив путь для сегодняшнего “Поколения Артемиды”. NASA всегда будет помнить его вклад в космическую программу нашей страны и выражает наши соболезнования семье Каннингема»,— говорится в сообщении NASA от имени администратора агентства Билла Нельсона.

Artemis («Артемида») — американская программа возвращения людей на Луну. Согласно проекту, планируется создать станцию на орбите Луны Lunar Gateway. Она станет промежуточной площадкой для экипажей высадки, которые должны будут построить на поверхности Луны обитаемую базу.

В рамках программы «Аполлон-7» Уолтер Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывали маневры, необходимые для стыковки и выхода на орбиту Луны с помощью третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-1Б». Экипажу миссии удалось выполнить все поставленные перед ним задачи и обеспечить первую прямую телевизионную трансляцию действий экипажа на борту.

Эрдни Кагалтынов