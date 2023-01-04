На Кубани коронавирусом заболели 16 человек

В Краснодарском крае за прошедшие сутки коронавирусом заразились 16 человек, из которых 11 женщин и 5 мужчин в возрасте от 20 до 77 лет. Об этом сообщает краевой оперштаб.

В краевой столице выявили девять случаев заболевания COVID-19, в Сочи — два, в Армавире, Красноармейском, Мостовском, Отрадненском, Северском районах — по одному. В настоящее время с диагнозом «коронавирус» в Краснодарском крае лечатся 199 пациентов амбулаторно и 68 — в стационарах.

Всего в медучреждения с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 1 071 487 человек, в том числе 44 504 ребенка. С начала пандемии на Кубани подтвердили 343 995 случаев COVID-19. Вылечились 332 593 человека. Не удалось спасти 11 135 пациентов.

Маргарита Синкевич

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