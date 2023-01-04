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Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО в регионе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе системы противовоздушной обороны в регионе. Обращение к жителям главы области появилось в его Telegram-канале в среду утром.

«Вчера около 22:00 работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации»,— рассказал господин Голубев. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Кристина Федичкина

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