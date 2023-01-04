Кубанским семьям в 2022 году власти выплатили более 10 млрд рублей

За 11 месяцев 2022 года порядка 100 тыс. кубанских семей получили ежемесячные выплаты на детей по нацпроекту «Демография». Общая сумма господдержки превысила 10 млрд руб., сообщают в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

По данным ведомства, свыше 63 тыс. семей, проживающих на Кубани, получили в прошедшем году ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка из средств федерального бюджета. Ее размер — 12 962 руб. Общий объем таких выплат превысил 6 млрд руб.

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» краевой маткапитал в 2022 году в Краснодарском крае получили 6 тыс. многодетных семей. При этом извещения о возможности получения такой господдержки получили более 9,5 тыс. многодетных семей. Еще 32,6 тыс. кубанских семей получили региональную выплату на третьего или последующих детей. Родителям выплатили свыше 3 млрд руб.

Маргарита Синкевич

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