Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области снижается суточная заболеваемость COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает снижаться. За прошедший день выявили 38 заразившихся (50 сутками ранее), в их числе один школьник, сообщают в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Вчера по выздоровлению выписали 59 пациентов, всего с начала пандемии — 386 127. Число больных снизилось до 870 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 396 511 случаев заболевания коронавирусом. Суммарно от COVID-19 скончались 8188 южноуральцев.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...