В Стерлибашевском районе Башкирии три человека погибли при пожаре

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара в Стерлибашевском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Пожар вспыхнул сегодня ночью в частном доме на улице Ленина в деревне Ибракаево. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, к моменту приезда пожарных дом горел по всей площади (92 кв. м). К его тушению привлекались 28 человек и 12 единиц техники.

На месте ЧП были обнаружены тела супружеской пары 84 и 82 лет и их 54-летнего сына.

Предварительной причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.

В администрации Стерлибашевского района провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте