В Краснодаре с 6 по 8 января пройдут рождественские богослужения

Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание рождественских богослужений главы Кубанской митрополии. В Рождественский сочельник 6 января в Екатерининском кафедральном соборе (улица Коммунаров, 52) кубанской столицы в 8:30 начнется Божественная литургия, а в 17 часов — всенощное бдение. В полночь 7 января митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий проведет Божественную литургию. Там же в 17 часов вновь начнется всенощное бдение.

На следующий день престольный праздник состоится в храме Рождества Христова (улица Рождественская набережная, 1). Божественная литургия начнется в 9 часов. 8 января в 17 часов в Екатерининском кафедральном соборе начнется Рождественская вечерня.

Как ранее сообщалось, рождественские богослужения на Кубани пройдут без ковидных ограничений. Эпидемиологическая ситуация позволяет провести их в очном формате.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram