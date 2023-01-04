СКР возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника РЖД при сходе вагонов в Прикамье

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели железнодорожника при сходе вагонов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ЧП произошло 2 января на подъездных путях предприятия вблизи станций Лаки и Рудная в Горнозаводском районе Пермского края. Из-за нарушения правил безопасности с рельс сошли три порожних железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу.

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.