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обновлено 11:18

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника РЖД при сходе вагонов в Прикамье

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели железнодорожника при сходе вагонов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 2 января на подъездных путях предприятия вблизи станций Лаки и Рудная в Горнозаводском районе Пермского края. Из-за нарушения правил безопасности с рельс сошли три порожних железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу.

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.

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