В Макеевке разбирают завалы ПТУ, при обстреле которого погибли 89 российских военных

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В Макеевке разбирают завалы здания ПТУ, где в новогоднюю ночью при ударе системой HIMARS погибли 89 российских военнослужащих. В качестве причины трагедии в Минобороны РФ назвали использование военными мобильных телефонов. В военном ведомстве пообещали привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в гибели российских солдат.

Как рассказал на брифинге первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков, два снаряда HIMARS перехватили системы ПВО, четыре снаряда с осколочно-фугасной боевой частью не удалось перехватить, они попали в здание ПТУ. В результате, по словам генерал-лейтенанта, обрушились перекрытия здания. Пусковая установка HIMARS, из которой украинские войска ударили по Макеевке, была уничтожена ответным огнем.