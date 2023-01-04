На Кубани в 2022 году в 2,5 раза увеличили производство форели

В 2022 году на Кубани произвели свыше 1,2 тыс. тонн форели, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Замглавы региона особо отметил реализацию одним из кубанских предприятий крупного инвестиционного проекта по выращиванию форели в морских рыбоводных садках на предоставленных в пользование рыбоводных участках в акватории Черного моря. «Их общая площадь составляет 2,8 тыс. га, по итогам года было выращено более 650 тонн форели навеской свыше 2 кг»,— сообщает издание. Инвестпроект запущен в 2021 году. Его реализация позволит Краснодарскому краю в течение четырех лет наладить импортозамещение 15–20% форели.

Маргарита Синкевич

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