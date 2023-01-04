Мошенники выманили у нижегородцев 2 млн рублей накануне Нового года

Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве по обращению нижегородцев, отдавших мошенникам более 2 млн руб. в конце декабря, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Неизвестные звонили жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Одному из них 46-летняя жительница Московского района перевела 1,3 млн руб., взяв их в кредит. Женщину убедили, что ее средства необходимо уберечь от сомнительной операции.

Еще одно заявление об аналогичном мошенничестве поступило в отдел полиции №7 Советского района, заявитель лишился 893 тыс. руб.

В Приокском районе 34-летнюю нижегородку убедили скачать приложение на телефон и загрузить в него данные банковских карт под предлогом отмены сомнительной операции. Со счетом жертвы списали 112 тыс. руб.

«Необходимо помнить, что сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам и не сообщают о каких-либо финансовых операциях по расчетным счетам», — отметили в полиции.

Владимир Зубарев