С 10 января вырастет стоимость проезда в Казани и Набережных Челнах

С 10 января этого года в Казани и Набережных Челнах увеличится цена за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «Татар-инфoрм».

В частности, цена проезда в Казани при оплате картой составит 35 руб. вместо нынешних 31 руб., однако при оплате наличными тариф останется прежним, при оплате проезда билетом длительного пользования на одну поездку – 35 руб., на 100 поездок — 25 руб.

В Набережных Челнах стоимость билета за наличные и при оплате безналичными составит 0 руб., а при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок — 23 руб.

"Ъ-Казань"