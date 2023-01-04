На Кубани за прошедшие сутки произошло 18 пожаров

По данным на 6 часов утра 4 января, на Кубани за сутки зафиксировано 18 пожаров, девять из которых в жилом секторе, погибших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в сводке ЧС и происшествий.

За последние дни больше всего возгораний произошло 1 января (по данным на 6 часов утра 2 января) — 44 пожара, 11 из которых в жилом секторе, погиб один человек.

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин в интервью «Ъ-Кубань» напоминал, что при покупке и использовании пиротехнических средств необходимо изучать инструкции по применению, обращать внимание на срок годности и сертификат, не использовать изделия, имеющие повреждения или деформацию корпуса, а для запуска пиротехники нужно выбирать соответствующие площадки.

«Призываю жителей и гостей Краснодарского края на новогодних и рождественских праздниках соблюдать меры пожарной безопасности при использовании открытых источников огня для приготовления пищи на улице, уделять внимание месту установки мангалов — не ближе пяти метров от зданий и сооружений. Во время проведения праздников не оставляйте без присмотра детей»,— сказал господин Волынкин.

Он сообщил, что за 11 месяцев 2022 года на территории региона зарегистрировано более 8700 пожаров. Это на 7,4% больше, чем в 2021 году.

Маргарита Синкевич

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