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Коммерсантъ FM
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Казахстан и Россия пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с ФСБ пресекли деятельности организованной преступной группы в городе Байконур, сообщила пресс-служба КНБ.

По данным казахской спецслужбы, в состав ОПГ входят граждане Казахстана и РФ. Помощники преступной группы задержаны также в городах Астана, Кызылорда и Конаев. Всего в ходе спецоперации задержано 18 руководителей и активных участников ОПГ, сообщили в ведомстве.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, денежные средства и другие представляющие интерес для следствия материалы. По информации КНБ, ОПГ занимается похищением людей, вымогательством, вооруженным разбоем и кражами.

Как сообщила пресс-служба, ОПГ оказывает негативное влияние на криминогенную обстановку в городах Кызылорда и Байконур. Например, в сентябре 2022 года в ходе вооруженного конфликта между членами преступной группы был застрелен переходивший улицу прохожий.

Эрдни Кагалтынов

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