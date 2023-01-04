На борьбу с болезнями сердца и сосудов в Свердловской области направят 200 млн рублей

В Свердловской области направят более 200 млн руб. на борьбу с болезнями сердца и сосудов в 2023 году. По данным департамента информационной политики, около 210 млн руб. потратят на покупку оборудования для семи первичных сосудистых отделений в области и регионального сосудистого центра.

«Наше первичное сосудистое отделение открылось в 2021 году. Мы получили компьютерный томограф и массу прочего оборудования, благодаря которому пациенты с подозрением на инсульт, жители нашей и соседней территорий, обследуются без потери времени, затем лечатся и проходят реабилитацию рядом с домом», — рассказал главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, в регионе выстроена «оптимальная маршрутизация» пациентов с острыми сосудистыми катастрофами, такими как острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения.

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