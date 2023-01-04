Двухлетняя девочка и четверо взрослых получили травмы в ДТП на трассе в Шарканском районе Удмуртии

3 января около 16:00 на 24 км дороги «Воткинск — Шаркан» в Удмуртии произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 26-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Creta. Двигавшийся в попутном направлении Nissan X-Trail съехал на обочину, чтобы избежать столкновения с Hyundai.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике

В результате дорожного происшествия травмы получили водитель Volkswagen, а также его пассажиры — 24-летний мужчина и 21-летняя девушка. 28-летняя водитель Hyundai и ее двухлетняя пассажирка также пострадали.