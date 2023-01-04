В 2023 году в Перми откроют новый бассейн и завершат реконструкцию манежа «Спартак»

Глава Перми Алексей Демкин рассказал о планах по развитию городской спортивной инфраструктуры в 2023 году. В частности, в Перми введут в эксплуатацию бассейн на ул. Гашкова, 20, и завершат реконструкцию манежа «Спартак» на улице Рабочей, 9.

«Спартак» — крупнейший крытый легкоатлетический манеж в Перми. В 2019 году администрация Перми выкупила с торгов его имущество за 160 млн руб. Сейчас ведется реконструкция манежа. Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м. Сметная стоимость реконструкции манежа — 562,6 млн руб.

В 2023 году в двух школах Перми – №81 и №96 построят спортивные залы, а на ул. Карпинского, 100а, Теплогорская, 29 и Докучаева, 21 откроют спортивные площадки.

«И, конечно, всех нас ждет главное спортивное событие года – Пермский марафон, – написал господин Демкин в своем телеграм-канале, – в этом году он пройдет в новом статусе – Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону именно в Перми».