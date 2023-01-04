Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Прикамья выразил соболезнования родным и близким военных, погибших при обстреле в Макеевке

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке.

«От лица жителей Пермского края приношу глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам погибших в Макеевке российских военнослужащих, - заявил глава Прикамья. – Это невосполнимая утрата для родных и близких, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших – фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области. Гордимся тем, что наши военнослужащие остались до самого конца верными присяге и воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером героизма, мужества, храбрости, искренней любви к Родине, готовности защищать и оберегать ее. Скорбим вместе с вами».

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке. По данным Минобороны России, при обстреле погибли 89 военных.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...