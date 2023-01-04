Глава Прикамья выразил соболезнования родным и близким военных, погибших при обстреле в Макеевке

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке.

«От лица жителей Пермского края приношу глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам погибших в Макеевке российских военнослужащих, - заявил глава Прикамья. – Это невосполнимая утрата для родных и близких, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших – фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области. Гордимся тем, что наши военнослужащие остались до самого конца верными присяге и воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером героизма, мужества, храбрости, искренней любви к Родине, готовности защищать и оберегать ее. Скорбим вместе с вами».

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке. По данным Минобороны России, при обстреле погибли 89 военных.