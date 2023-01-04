Базу отдыха «Зеленый бор» в Свердловской области выставили на продажу за 88 млн рублей

В Кировграде (Свердловская область) на продажу выставили базу отдыха «Зеленый бор - 2». Как указано на сайте Торги.ру, за комплекс просят 88,2 млн руб.

В комплекс входит восемь зданий, общей площадью 5 тыс. кв. м, движимое имущество (346 позиций), а также земельный участок, площадь 55,2 тыс. кв. м. Комплекс находится на 8-м км автодороги Кировград — Левиха. Окончание торгов запланировано 23 марта.

Ранее на продажу было выставлено офисное здание, где ранее находилось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Екатеринбурге. Цена объекта на ул. Горького, 47 составляет 348,1 млн руб.

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