В Удмуртию вернулись оказывавшие помощь детям в Запорожье и ДНР врачи

В столицу Удмуртии вернулась группа детских врачей, которые выезжали для профосмотров в Запорожье и Донецкую народную республику. В составе бригады работали педиатры, хирург, невролог, психолог, психиатр и врач УЗИ, а также медицинские сестры. Об этом в Telegram рассказала вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В командировке специалисты провели от одного до двух месяцев. При этом госпожа Пинчук подчеркнула, что на время отсутствия этих врачей помощь детям в Удмуртии продолжалась оказываться в полном объеме.

«Я считаю важным рассказать о наших мужественных детских врачах, которые поехали туда по своей воле, работали в самых непростых условиях и помогали малышам, которые в силу обстоятельств долгое время вообще не получали никакой медицинской помощи. Сейчас мы должны объединятся и помогать друг другу по мере сил. Медицинские работники как раз не из тех, кто может равнодушно пройти мимо, когда кому-то требуется помощь»,— подчеркнула Эльвира Пинчук.