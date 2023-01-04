Прикамье вошло в лидеры среди регионов ПФО по стоимости рождественского отдыха в санаториях

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха на рождественские праздники в этом году. Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки при заезде с 7 на 8 января 2023 года.

Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО), самая низкая цена тура зафиксирована в Пензенской области (3250 руб. в сутки). На втором месте находится Саратовская область (3380 руб.), на третьем - Мордовия (3490 руб.).

Дороже всего отдых в санатории в Рождество обойдется в Башкортостане (5320 руб. в сутки), Самарской области (4950 руб.) и в Пермском крае (4820 руб).

Для сравнения, рождественское празднование в здравницах Краснодарского края стоит 5730 руб. в сутки, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае - 5840 руб.