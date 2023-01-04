Десятки телят погибли в сгоревшем коровнике в Красноярском крае

Крупный пожар произошел в Идринском районе Красноярского края. Огонь уничтожил коровник, расположенный в селе Куруж.

По сообщению главного управления МЧС по Красноярскому краю, площадь пожара составила 720 кв. м. В огне погибло 44 теленка.

Согласно предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. На его тушение было направлено 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Проверку обстоятельств случившегося ведут сотрудники главного управления МВД по Красноярскому краю.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года более 700 животных погибли в результате крупного пожара на ферме в Аскизском районе Республики Хакасия.

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Валерий Лавский