Замглавы района в Новосибирской области задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Новосибирской области задержан заместитель главы администрации Краснозерского района. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, летом 2022 года чиновник приобрел жилой дом для его передачи малообеспеченным семьям, хотя здание было непригодно для проживания из-за многочисленных дефектов. В декабре многодетная мать, семье которой было передано жилье, обратилась в районную администрацию с заявлением о том, что проживать в этом доме невозможно.

«В результате злоупотребления должностными полномочиями бюджету Новосибирской области и Краснозерского района был причинен имущественный вред на сумму около 6 млн рублей»,– говорится в сообщении следственного управления.

Фамилия чиновника не указывается. Но отмечается, что в момент приобретения здания он являлся и. о. главы Краснозерского района.

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Валерий Лавский