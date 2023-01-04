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Глава Удмуртии выразил соболезнования родным погибших в Макеевке солдат

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram выразил соболезнования родственникам российских солдат, погибших при исполнении боевого долга в районе Макеевки. Он подчеркнул, что «нет слов, способных выразить боль от известий о гибели российских солдат».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы — единая страна, мы скорбим вместе, вне зависимости от региона или национальности. Выражаю соболезнования близким воинов, погибших в результате обстрела со стороны Украины. Вечная память бойцам»,— написал Александр Бречалов.


Напомним, по официальным данным, представленным в Telegram-канале министерства обороны России, 1 января артиллерией ВСУ был нанесен удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших солдат увеличилось до 89 человек. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь.

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