Глава Удмуртии выразил соболезнования родным погибших в Макеевке солдат

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram выразил соболезнования родственникам российских солдат, погибших при исполнении боевого долга в районе Макеевки. Он подчеркнул, что «нет слов, способных выразить боль от известий о гибели российских солдат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы — единая страна, мы скорбим вместе, вне зависимости от региона или национальности. Выражаю соболезнования близким воинов, погибших в результате обстрела со стороны Украины. Вечная память бойцам»,— написал Александр Бречалов.

Напомним, по официальным данным, представленным в Telegram-канале министерства обороны России, 1 января артиллерией ВСУ был нанесен удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших солдат увеличилось до 89 человек. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь.