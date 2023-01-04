Омский «Авангард» снова разгромил екатеринбургский «Автомобилист»

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» во второй раз за последние дни разгромил екатеринбургский «Автомобилист». На этот раз омичи обыграли уральцев в гостях со счетом 7:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольший вклад в победу гостей внесли Владимир Ткачев, оформивший хет-трик, а также Сергей Толчинский с четырьмя (гол и три голевых передачи) очками и Арсений Грицюк с тремя (гол и две передачи). Как сообщал «Ъ-Сибирь», матч этих же команд в конце декабря также принес победу омичам, выигравшим тогда со счетом 5:0.

«Авангард» набрал 60 очков, сравнявшись по их количеству с магнитогорским «Металлургом». Больше в конференции «Восток» КХЛ только у «Автомобилиста» – 62.

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Валерий Лавский