В Курганской области ограничили движение автобусов из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Курганской области запрещено движение пассажирского транспорта на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщают в управлении МВД региона.

Ограничения связаны с обильными снегопадами и ограниченной видимостью на дорогах, порывами ветра до 17 м/с, возникновением снежного наката и гололедицы. О дате и времени снятия запрета на движение автобусов будет сообщено дополнительно.

Дорожные организации занимаются очисткой трасс, отмечают в областном управлении ГИБДД.