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Коммерсантъ FM
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В Белом доме не считают сохранение за Россией новых территорий залогом справедливого мира с Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не считают решение Москвы сохранить новые регионы в составе России залогом справедливого мира с Украиной, который соответствовал бы принципам ООН. По ее словам, власти США видят свою задачу в дальнейшей поддержке Украины на поле боя, чтобы она оказалась в наиболее выгодном положении для переговоров.

«Но если мы говорим о справедливом мире, то он должен включать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности. Трудно всерьез воспринимать идею о готовности РФ к добросовестной дипломатии, когда они повышают ставки, аннексируя украинскую территорию и настаивая на ее сохранении в составе РФ. Это совершенно не является основой для реальной дипломатии»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что после референдумов о присоединении к России на украинских территориях переговоры с Москвой будут невозможны. 4 октября Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий Украине вести переговоры, пока президентом России является Владимир Путин.

Анастасия Ларина

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