В Татарстане в 2023 году планируют построить 2,8 млн квадратных метров жилья

В 2023 году в Татарстане планируется сдать 2, 83 млн кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. В том числе 160 тыс. кв. м. планирнуется построить по программе социальной ипотеки, 1,25 млн кв. м. — в качестве индивидуального жилищного строительства, 1,42 млн кв. м составит многоквартирное инвестиционное жилье.

В программу капитального ремонта в 2023 году года включены 716 многоквартирных домов. Объем финансирования — 6,2 млрд руб. На программу«Наш двор» выделено 9 млрд руб. В предварительный перечень программных объектов включено 960 придомовых территорий.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"