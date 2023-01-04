В Казани из-за пиротехники пострадали взрослый и ребенок

В Казани с 31 декабря по 3 января выявили из-за использования пиротехники пострадали два человека: семилетний ребенок и мужчина в возрасте 44 лет. Об этом сообщил инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району Ильнар Рахматуллин.

Всего, по словам инспектора, в Казани за эти дни зафиксировали 14 административных правонарушений в части использования пиротехнических изделий в неположенных местах. 13 протоколов составили на граждан, а один — на должностное лицо.

Напомним, что в Татарстане с 19 декабря по 8 января действует особый противопожарный режим. Согласно постановлению Кабмина, пиротехнику запрещено использовать на расстоянии менее 30 м от жилых строений и до 500 м от промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Гражданам грозят штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"