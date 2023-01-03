В ООН сообщили об отсутствии информации о предложенном Украиной «саммите мира»

ООН не обладает какой-либо информацией о «саммите мира», который Украина предложила провести в конце февраля 2023 года. Об этом заявил представитель генсека организации Фархан Хак.

«Мне нечего сообщить на этот счет. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми»,— сказал представитель генсека ООН на брифинге. По его словам, несмотря на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш был приглашен на саммит, ни он, ни ООН не имеют отношения к организации этого мероприятия.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах провести на площадке ООН «мирный саммит» в конце февраля. Он также предложил Антониу Гутерришу выступить как модератору. При этом господин Кулеба подчеркивал, что вопрос приглашения России должен быть обусловлен предварительными условиями.

Анастасия Ларина