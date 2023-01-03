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Коммерсантъ FM
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В Киргизии артистам запретили петь под фонограмму

Власти Киргизии запретили местным артистам использовать фонограмму во время выступлений с 1 января 2023 года. Соответствующий указ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Алтынбек Максутов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно указу, артисты должны выступать вживую на мероприятиях в государственных учреждениях культуры и образования, театрах, филармониях, концертных залах, клубах, кинозалах, музеях и библиотеках. Также живое исполнение обязательно на спортивных и массовых культурных мероприятиях.

Олеся Павленко

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