В Киргизии артистам запретили петь под фонограмму

Власти Киргизии запретили местным артистам использовать фонограмму во время выступлений с 1 января 2023 года. Соответствующий указ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Алтынбек Максутов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно указу, артисты должны выступать вживую на мероприятиях в государственных учреждениях культуры и образования, театрах, филармониях, концертных залах, клубах, кинозалах, музеях и библиотеках. Также живое исполнение обязательно на спортивных и массовых культурных мероприятиях.

Олеся Павленко