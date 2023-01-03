Безработица в Испании достигла 15-месячного минимума

В Испании безработица опустилась почти до уровня 2007 года. Незначительное (на 1,52%) сокращение количества безработных в декабре стало причиной того, что страна завершила 2022 год с минимальным за последние 15 месяцев уровнем безработицы. Об этом сообщило Министерство труда страны.

По данным ведомства, в декабре количество зарегистрированных безработных сократилось на 43 727 человек и составило 2,84 млн. Это наименьший показатель с 2007 года, когда без работы, по официальным данным, оставались 2,2 млн человек.

Комментируя данные своего ведомства, министр труда страны Иоланда Диас отметила, что они показывают, что меры правительства по защите рынка труда «работают».

Особенное удовлетворение министр выразила в связи с сокращением безработицы среди молодежи до 25 лет. Количество безработных в этой категории снизилось на 12 185 чел. (5,86%) и составляет 195 751 чел.

Кирилл Пряничкин