ХК «Автомобилист» проиграл «Авангарду» с разгромным счетом 1:7

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл ХК «Авангард» с разгромным счетом 1:7. Первый гол был забит на 14 минуте игроком омского клуба, однако через 10 минут уральская команда смогла сравнять счет. Впрочем, затем за полчаса «Авангард» забросил в створ шесть шайб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это уже седьмое поражение «Автомобилиста» подряд. Прошлый матч екатеринбургской команды был с «Сибирь» и завершился поражением со счетом 1:0.

Впрочем, уральский клуб продолжает занимать первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ, одержав 28 побед в 45 матчей. Следующая игра «Автомобилиста» пройдет 6 января с челябинским «Трактором».

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