ХК «Автомобилист» проиграл «Авангарду» с разгромным счетом 1:7

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл ХК «Авангард» с разгромным счетом 1:7. Первый гол был забит на 14 минуте игроком омского клуба, однако через 10 минут уральская команда смогла сравнять счет. Впрочем, затем за полчаса «Авангард» забросил в створ шесть шайб.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Это уже седьмое поражение «Автомобилиста» подряд. Прошлый матч екатеринбургской команды был с «Сибирь» и завершился поражением со счетом 1:0.
Впрочем, уральский клуб продолжает занимать первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ, одержав 28 побед в 45 матчей. Следующая игра «Автомобилиста» пройдет 6 января с челябинским «Трактором».