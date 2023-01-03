В Сочи в 2022 году выявили 630 самостроев

В 2022 год в Сочи выявлено более 630 самостроев, 97 фактов самовольного занятия городской земли. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, только с помощью квадрокоптеров в городе выявили 200 самостроев, а благодаря мониторингу интернет-источников, установлено 100 фактов продажи квартиры в незаконно возведенных объектах.

Всего власти города в минувшем году обработали около 25 тыс. обращений и запросов от населения, касающихся вопросов строительства — почти в три раза больше, чем годом ранее.

«На курорте в последние годы действуют жёсткие ограничения на строительство. В вопросе борьбы с самостроями у нас налажено системное взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами. Любые попытки нарушений проектов будут пресечены. Наша задача обеспечить гармоничное развитие микрорайонов и защитить интересы города и наших жителей», — заявил Алексей Копайгородский.

В сентябре 2022 года мэр Сочи сообщил, что власти курорта планируют направить в суд документы на снос 137 домов, построенных без разрешительных документов.

Алексей Белянин

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