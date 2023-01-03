Глава полиции Тавды подарил куклу воспитаннице социально-реабилитационного центра

Начальник ОВД Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко подарил куклу 10-летней воспитаннице социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка» в рамках акции «Елка желаний». Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Главный полицейский Тавды приехал в детское учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный презент. Елена искренне поблагодарила гостя в погонах и пожелала, чтобы он стал постоянным посетителем центра», — отметил полковник Горелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте