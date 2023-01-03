Власти предупредили о заморозках в Черноземье

Глава Тамбовской области Максим Егоров в своем telegram-канале предупредил о «надвигающихся морозах» в регионе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней температура может опуститься до -20 градусов, сообщил он.

«Поручаю главам муниципалитетов, руководителям коммунальных служб, управляющих компаний, ресурсопоставщикам проверить системы теплоснабжения, организовать непрерывный мониторинг их состояния и привести аварийные бригады в режим повышенной готовности. Мы должны избежать прорывов и отключений. А в случае, если они все же произойдут, нужно быть готовыми к их оперативному устранению»,— сообщил глава региона.

Синоптики также предупредили о резком похолодании в Воронежской области к Рождеству. В ночь на 7 января прогнозируют-16. В сам праздничный день — -14. Осадков не ожидается.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте