В результате происшествия на железной дороге в Прикамье погиб человек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пострадавший в результате происшествия на на железнодорожном пути вблизи станции Лаки в Пермском крае скончался по пути в больницу. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Вчера вблизи станции Лаки с рельсов сошли три железнодорожных вагона. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, на место выехала следственная группа. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц.