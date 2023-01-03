Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате происшествия на железной дороге в Прикамье погиб человек

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пострадавший в результате происшествия на на железнодорожном пути вблизи станции Лаки в Пермском крае скончался по пути в больницу. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Вчера вблизи станции Лаки с рельсов сошли три железнодорожных вагона. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, на место выехала следственная группа. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...