В Челябинской области заброшенный санаторий «Сосна» продают за 55 млн рублей

Здание заброшенного санатория-профилактория «Сосна» в Южноуральске выставили на продажу за 55 млн руб. Предложение опубликовано на портале объявлений «Авито».

Профилакторий расположен на участке площадью 1,2 га. Общая площадь трехэтажного здания, расположенного в сосновом бору, составляет 3,05 тыс. кв. м. Автор объявления отмечает, что объект требует реконструкции и подведения воды, электричества и теплоснабжения, при этом имеет удобные подъездные пути.

«Конструктивные особенности и эксплуатационные свойства несущих стен сохранены. Точки технологического присоединения электро-, водоснабжения и теплоснабжения объекта — в 100 м. Здание находится на земельном участке 1,2 га, большая часть которого составляет сосновый бор», — говорится в объявлении.