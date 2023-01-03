В Воронежской области создают комиссии по воинскому учету для призыва

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о создании комиссий по постановке граждан на воинский учет и выборе медицинских учреждений для их осмотра призывников в январе-марте 2023 года, во время весеннего призыва на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссии создаются во всех муниципальных районах, в Борисоглебске, Нововоронеже и районах Воронежа.

В состав комиссий войдут районные военкомы, врачи, а также представители муниципалитетов. Сообщается, что комиссии будет заниматься «первоначальной постановкой граждан на воинский учет».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте